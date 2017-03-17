Водій автобусу у США врятувала п'ятирічного хлопчика від холоду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Водій міського автобуса в Мілуокі, врятувала маленьку дитину, яка блукала на вулиці всього в легкому одязі і шкарпетках посеред ночі, передає УНН з посиланням на ABC News.
Деніз Вілсон, водій транзитної системи округу Мілуокі. Так, в мережі появилося відео того, як водій посеред ночі врятувала від холоду блукаючого п’ятирічного хлопчика.
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“Вже було після півночі, так що я сама себе запитала чи я насправді бачу, що бачу?” — сказала вона опісля.
“Він вийшов нізвідки, нізвідки. Я тільки зупинилася дізнатися, що трапилося і почула як він плаче,” — додала вона.
Запис спостереження з автобуса показує як Д.Вілсон несе маленького хлопчика в автобус із холоду.
Можна почути як вона запитує хлопчика: “Ти впорядку? Все ще холодно? Ще трохи холодно?”
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Рятівниця зазначила, що поки вони чекали поліції вона дала дитині свою куртку і що-небудь поїсти.
Пізніше поліція Мілуокі доповіла, що п’ятирічний хлопчик успішно возз’єднався зі своєю сім’єю. Також було визначено, що він “вийшов з дому помилково.”
Д.Вілсон розповіла, що вона не вважає свої дії героїчними: “Я не дивлюся на це як на героїзм, я просто була там, щоб допомогти.”