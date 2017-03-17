Водитель автобуса в США спасла пятилетнего мальчика от холода

Дениз Уилсон, водитель транзитной системы округа Милуоки. Так, в сети появилось видео того, как водитель посреди ночи спасла от холода блуждающего пятилетнего мальчика.

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"Уже было за полночь, так что я сама себя спросила я на самом деле вижу то, что вижу?» - сказала она после.

"Он вышел из ниоткуда, ниоткуда. Я только остановилась узнать, что случилось услышала как он плачет", - добавила она.

Запись наблюдения из автобуса показывает как Д.Вилсон несет маленького мальчика в автобус с холода.

Можно услышать как она спрашивает мальчика: "Ты в порядке? Все еще холодно? Еще немного холодно? "

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Спасительница отметила, что пока они ждали полицию она дала ребенку свою куртку и что-нибудь поесть.

Позже полиция Милуоки доложила, что пятилетний мальчик успешно воссоединился со своей семьей. Также было определено, что он "вышел из дома по ошибке".

Д.Вилсон рассказала, что она не считает свои действия героическими: "Я не смотрю на это как на героизм, я просто была там, чтобы помочь."