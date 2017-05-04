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Вода в Авдіївці подається з резервуара за графіком - МінТОТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Вода в Авдіївці подається з резервуара за графіком. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, передає УНН.

Вода в Авдіївці подається з резервуара за графіком - МінТОТ

“Водопостачання Авдіївки здійснюється з резервуара, вода подається згідно з графіком. За інформацією КП "Вода Донбасу", за ніч пошкоджень немає”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, станом на сьому годину четверга електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє.

Нагадаємо, 2 травня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. жителів).

Водопостачання #Авдіївки здійснюється з резервуара, вода подається згідно з графіком.За інформацією КП"Вода Донбасу"за ніч пошкоджень немає

— МТОТ (@mtot_gov_ua) 4 мая 2017 г.

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