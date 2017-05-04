Вода в Авдеевке подается из резервуара по графику - МинТОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Вода в Авдеевке подается из резервуара по графику. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает УНН.
“Водоснабжение Авдеевки осуществляется из резервуара, вода подается по графику. По информации КП "Вода Донбасса" за ночь повреждений нет”, — сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, по состоянию на семь часов четверга электроснабжения Донецкой фильтровальной станции отсутствует.
Напомним, 2 мая в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка (около 22 тыс. жителей).
Водоснабжение # Авдеевки осуществляется из резервуара, вода подается согласно графиком.За информации КП “Вода Донбасса” за ночь повреждений нет— МТОТ (@mtot_gov_ua) 4 мая 2017 г.