Вода поступить до мереж в Авдіївці о 16:00
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Після відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції вода в мережі Авдіївки поступить о 16:00. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко, передає УНН.
“Донецьку фільтрувальну станцію запустили в роботу. Близько 16:00 вода поступить в мережі Авдіївки. Зараз вода заповнює міські резервуари. Про це Президентові повідомив глава Донецької ОДА Павло Жебрівський”, — написав С.Цеголко.
Як повідомляв УНН, Донецька фільтрувальна станція почала подачу води до Авдіївки.