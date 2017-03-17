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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вода поступит в сети Авдеевки в 16:00

Вода поступит в сети Авдеевки в 16:00

Киев • УНН

 • 11139 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. После восстановления работы Донецкой фильтровальной станции вода в сети Авдеевки поступит в 16:00. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает УНН.

"Донецкую фильтровальную станцию ​​запустили в работу. Около 16:00 вода поступит в сети Авдеевки. Сейчас вода заполняет городские резервуары. Об этом Президенту сообщил глава Донецкой ОГА Павел Жебривский", - написал С.Цеголко.

Как сообщал УНН, Донецкая фильтровальная станция начала подачу воды в Авдеевку.

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