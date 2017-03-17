Вода поступит в сети Авдеевки в 16:00
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. После восстановления работы Донецкой фильтровальной станции вода в сети Авдеевки поступит в 16:00. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, передает УНН.
"Донецкую фильтровальную станцию запустили в работу. Около 16:00 вода поступит в сети Авдеевки. Сейчас вода заполняет городские резервуары. Об этом Президенту сообщил глава Донецкой ОГА Павел Жебривский", - написал С.Цеголко.
Как сообщал УНН, Донецкая фильтровальная станция начала подачу воды в Авдеевку.