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Внутрішню експозицію музею АТО відкрили у Дніпрі

Внутрішню експозицію музею АТО відкрили у Дніпрі

Київ • УНН

 • 9462 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні у Дніпрі відкрили внутрішню експозицію музею АТО, яка складається з трьох зал, передає кореспондент УНН.

У першій розмістили речі мешканців області, які допомагали боронити незалежність України, чим могли. Тут є дитячі малюнки, одяг капеланів, інструменти медиків, шеврони добровольців. Другу залу назвали “Зала пам’яті”. У ній — фотографії загиблих Героїв та дорогі їх серцю речі: шахи, книга, листівка до матері.
Родзинка експозиції — у третій залі. Там розміщено мультимедійний кінозал. Він транслює зображення одразу на чотирьох стінах, створюючи “ефект присутності” та переносячи в епіцентр подій. Показуватимуть дві стрічки — документальні розповіді про війну на сході України.

Внутрішня експозиція Музею АТО знаходиться в Діорамі історичного музею ім. Яворницького у Дніпрі.

Зазначимо, вуличну експозицію першого в Україні музею АТО у Дніпрі відкрили навесні 2016-го. Вона називається “Шляхами Донбасу”. В центрі виставки — військова техніка: БТР, медична “таблетка”, міномет, зенітна установка, військовий джип, башта танку, згоріла машина.

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