Внутреннюю экспозицию музея АТО открыли в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня в Днепре открыли внутреннюю экспозицию музея АТО, которая состоит из трех залов, передает корреспондент УНН.
В первом разместили вещи жителей области, которые помогали защищать независимость Украины, чем могли. Здесь есть детские рисунки, одежда капелланов, инструменты медиков, шевроны добровольцев. Второй зал назвали "Зал памяти". В нем - фотографии погибших Героев и дорогие их сердцу вещи: шахматы, книга, открытка к матери.
Изюминка экспозиции - в третьем зале. Там размещен мультимедийный кинозал. Он транслирует изображение сразу на четырех стенах, создавая «эффект присутствия» и перенося в эпицентр событий. Будут показывать две ленты - документальные рассказы о войне на востоке Украины.
Внутренняя экспозиция Музея АТО находится в Диораме исторического музея им. Яворницкого в Днепре.
Отметим, уличную экспозицию первого в Украине музея АТО в Днепре открыли весной 2016-го. Она называется "Дорогами Донбасса". В центре выставки - военная техника: БТР, медицинская "таблетка", миномет, зенитная установка, военный джип, башня танка, сгоревшая машина.