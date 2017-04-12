Вночі в Києві йтиме дощ

Вітер сьогодні, за прогнозами синоптиків, повинен бути західний зі швидкістю 5-12 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні +11+13 °С тепла вдень, а вночі+3+5 °С тепла.

Як повідомляв УНН, сьогодні на Правобережжі України вночі на ґрунті та місцями у повітрі очікуються заморозки 0+3 °С, на решті території +3+8 °С градусів тепла. Вдень в Україні +8+15 °С тепла.