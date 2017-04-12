Ночью в Киеве будет идти дождь

Ветер сегодня, по прогнозам синоптиков, должен быть западный со скоростью 5-12 м / с.

Температура установится на уровне + 11 + 13 ° С тепла днем, а ночью 3 + 5 ° С тепла.

Как сообщал УНН, сегодня на Правобережье Украины ночью на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0 + 3 ° С, на остальной территории + 3 + 8 ° С градусов тепла. Днем в Украине + 8 + 15 ° С тепла.