Вночі у Чернігові можливі масовані ракетні удари
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Чернігівська обласна державна адміністрація попереджає, що цієї ночі в області можливі масовані ракетні удари, інформує УНН.
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“Чернігівці! Вночі можливі масовані ракетні удари. Зокрема, по Чернігову та інших містах області. Від безнадії ворог використовує усе, що в нього є і готовий навіть бомбити міста. За можливості проведіть цю ніч в укритті”, — йдеться в повідомленні.
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Магазини АТБ надаватимуть сховища під час повітряної тривоги.