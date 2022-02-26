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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вночі у Чернігові можливі масовані ракетні удари

Вночі у Чернігові можливі масовані ракетні удари

Київ • УНН

 • 287494 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Чернігівська обласна державна адміністрація попереджає, що цієї ночі в області можливі масовані ракетні удари, інформує УНН.

Цитата

“Чернігівці! Вночі можливі масовані ракетні удари. Зокрема, по Чернігову та інших містах області. Від безнадії ворог використовує усе, що в нього є і готовий навіть бомбити міста. За можливості проведіть цю ніч в укритті”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Магазини АТБ надаватимуть сховища під час повітряної тривоги.

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