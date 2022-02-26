Ночью в Чернигове возможны массированные ракетные удары
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Черниговская областная государственная администрация предупреждает, что этой ночью в области возможны массированные ракетные удары, информирует УНН.
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“Черниговцы! Ночью возможны массированные ракетные удары. В частности, по Чернигову и другим городам области. От безнадеги враг использует все, что у него есть и готов даже бомбить города. По возможности проведите эту ночь в укрытии”, — говорится в сообщении.
Напомним
Магазины АТБ будут предоставлять хранилища во время воздушной тревоги.