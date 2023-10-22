Вночі та вранці окупанти обстрілювали Сумщину з мінометів та гранатометів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Вночі та вранці російські окупанти обстріляли дві прикордонні громади Сумської області. Про це повідомили в ОВА, пише УНН.
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Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних громад. Зафіксовано 22 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Великописарівська громади.
Цитата
“Великописарівська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (18 вибухів). Середино-Будська громада: ворог вдарив з мінометів (4 вибухи)”.
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