Ночью и утром оккупанты обстреливали Сумщину из минометов и гранатометов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Ночью и утром российские оккупанты обстреляли две приграничные общины Сумской области. Об этом сообщили в ОВА, пишет УНН.
Детали
Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных общин. Зафиксировано 22 взрыва. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Великописаревская громады.
Цитата
“Великописаревская громада: осуществлен гранатометный обстрел (АГС) (18 взрывов). Середино-Будская громада: враг ударил из минометов (4 взрыва)”.
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