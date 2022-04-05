Вночі окупанти знову обстріляли Харківщину: є загиблі

Деталі

Як зазначили, нічні хаотичні обстріли житлових районів Харкова продовжилися.

Також окупанти обстріляли Дергачі, Барвінкове, Чугуїв. У Чугуєві двоє загиблих.

Евакуацію населення проводять у Барвінковому та Лозовій. Бої тривають в Ізюмському напрямку.

Додамо

Минулої доби окупанти двічі підряд обстріляли Харків.

Зокрема, після удару ворога по Харкову 3 квітня, внаслідок якого загинуло семеро людей, обстріли житлових районів продовжилися 4 квітня зранку.