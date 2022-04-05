Вночі окупанти знову обстріляли Харківщину: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Рашисти вночі знову обстріляли Харківську область. Як інформує УНН з посиланням на зведення ОДА, загинуло двоє людей.
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Як зазначили, нічні хаотичні обстріли житлових районів Харкова продовжилися.
Також окупанти обстріляли Дергачі, Барвінкове, Чугуїв. У Чугуєві двоє загиблих.
Евакуацію населення проводять у Барвінковому та Лозовій. Бої тривають в Ізюмському напрямку.
Додамо
Минулої доби окупанти двічі підряд обстріляли Харків.
Зокрема, після удару ворога по Харкову 3 квітня, внаслідок якого загинуло семеро людей, обстріли житлових районів продовжилися 4 квітня зранку.