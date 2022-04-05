Ночью оккупанты снова обстреляли Харьковскую область: есть погибшие

Детали

Как отметили, ночные хаотичные обстрелы жилых районов Харькова продолжились.

Также оккупанты обстреляли Дергачи, Барвенково, Чугуев. В Чугуеве двое погибших.

Эвакуацию населения проводят в Барвенково и Лозовой. Бои продолжаются в Изюмском направлении.

Добавим

За прошедшие сутки оккупанты дважды подряд обстреляли Харьков.

В частности, после удара врага по Харькову 3 апреля, в результате которого погибли семь человек, обстрелы жилых районов продолжились 4 апреля утром.