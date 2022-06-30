Вночі окупанти вдарили по Харкову крилатими ракетами

Ситуація у Харкові

Вчора окупанти били по інфраструктурі Індустріального, Основ‘янського і Немишлянського районів Харкова.

"Вночі росіяни крилатими ракетами влучили по об‘єктах Індустріального та Основ‘янського районів. Попередньо – без постраждалих", – повідомив Синєгубов.

Ситуація у Харківській області

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський, Ізюмський райони.

"У результаті обстрілу окупантами рф з РСЗВ в Малинівці отримали поранення 5 осіб, одна з них дитина 11 років. Влучання відбулися в тому числі на території приватних будинків", – зазначив голова ОВА.

У Золочеві від обстрілів пошкоджено шість житлових будинків та залізнична станція Одноробівка.

"Загалом за добу добу внаслідок російської агресії поранення отримали 6 цивільних. Ізюмський район - 1 людина;

Чугуївський - 5 людей, серед них госпіталізована дитина 11 років, стан дівчинки - середній. На жаль, чоловік 55 років загинув в Ізюмському районі", – ідеться у повідомленні.

Додамо

На території області тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку окупанти ведуть оборонні бої, намагаючись стримати ЗСУ. Ворог веде обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях українських військових та по мирних містах і селах.

ЗСУ придушили спробу штурмових дій ворога в районі Дементіївки. Зазнавши втрат, окупанти відійшли. В районі Ізюма ворог проводить перегрупування своїх сил та веде оборонні бої.