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Ночью оккупанты ударили по Харькову крылатыми ракетами

Ночью оккупанты ударили по Харькову крылатыми ракетами

Киев • УНН

 • 131405 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Ночью российские оккупанты ударили крылатыми ракетами по объектам Индустриального и Основянского районов Харькова – по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Ситуация в Харькове

Вчера оккупанты били по инфраструктуре Индустриального, Основянского и Немышлянского районов Харькова.

"Ночью россияне крылатыми ракетами попали по объектам Индустриального и Основянского районов. Предварительно – без пострадавших", – сообщил Синегубов.

Ситуация в Харьковской области

В течение прошлых суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы.

"В результате обстрела оккупантами рф из РСЗО в Малиновке получили ранения 5 человек, один из них ребенок 11 лет. Попадания произошли в том числе на территории частных домов", – отметил глава ОВА.

В Золочеве от обстрелов повреждены шесть жилых домов и железнодорожная станция Одноробовка.

"В общем за сутки в результате российской агрессии ранения получили 6 гражданских. Изюмский район – 1 человек;
Чугуевский – 5 человек, среди них госпитализирован ребенок 11 лет, состояние девочки – среднее. К сожалению, мужчина 55 лет погиб в Изюмском районе", – говорится в сообщении.

Добавим

На территории области продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении оккупанты ведут оборонительные бои, пытаясь сдержать ВСУ. Враг ведет обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям украинских военных, мирным городам и селам. 

ВСУ подавили попытку штурмовых действий врага в районе Дементиевки. Понеся потери, оккупанты отошли. В районе Изюма враг проводит перегруппировку своих сил и ведет оборонительные бои.

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