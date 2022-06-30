Ночью оккупанты ударили по Харькову крылатыми ракетами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Ночью российские оккупанты ударили крылатыми ракетами по объектам Индустриального и Основянского районов Харькова – по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
Ситуация в Харькове
Вчера оккупанты били по инфраструктуре Индустриального, Основянского и Немышлянского районов Харькова.
"Ночью россияне крылатыми ракетами попали по объектам Индустриального и Основянского районов. Предварительно – без пострадавших", – сообщил Синегубов.
Ситуация в Харьковской области
В течение прошлых суток оккупанты обстреливали Чугуевский, Харьковский, Богодуховский, Изюмский районы.
"В результате обстрела оккупантами рф из РСЗО в Малиновке получили ранения 5 человек, один из них ребенок 11 лет. Попадания произошли в том числе на территории частных домов", – отметил глава ОВА.
В Золочеве от обстрелов повреждены шесть жилых домов и железнодорожная станция Одноробовка.
"В общем за сутки в результате российской агрессии ранения получили 6 гражданских. Изюмский район – 1 человек;
Чугуевский – 5 человек, среди них госпитализирован ребенок 11 лет, состояние девочки – среднее. К сожалению, мужчина 55 лет погиб в Изюмском районе", – говорится в сообщении.
Добавим
На территории области продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении оккупанты ведут оборонительные бои, пытаясь сдержать ВСУ. Враг ведет обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям украинских военных, мирным городам и селам.
ВСУ подавили попытку штурмовых действий врага в районе Дементиевки. Понеся потери, оккупанты отошли. В районе Изюма враг проводит перегруппировку своих сил и ведет оборонительные бои.