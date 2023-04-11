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Вночі Навальному викликали до колонії "швидку"

Вночі Навальному викликали до колонії "швидку"

Київ • УНН

 • 925458 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У ніч з п'ятниці на суботу Олексію Навальному викликали "швидку" до колонії. Про це пише російська служба BBC з посиланням на адвоката ув'язненого політика Вадима Кобзєва, передає УНН.

Деталі

Адвокат Навального Вадим Кобзєв заявив, що політику в ніч з п'ятниці на суботу в камеру викликали "швидку" через хворобу шлунка, що знову загострилася під час перебування у штрафному ізоляторі.

На своїй сторінці у Twitter Кобзєв написав: "Невідомої хвороби, від якої його ніхто не лікує".

Доповнення

Раніше Навальний передав повідомлення, яке було опубліковано в його соцмережах про те, що у п'ятницю, 7 квітня, у нього закінчився черговий 15-денний термін перебування у ШІЗО, а у понеділок, 10 квітня, його знову відправили туди на 15 діб.

"За даними його медкарти, за ці 15 діб він втратив 8 кг ваги. Бандеролі з ліками, які відправляє йому його мати, колонія зовсім нахабно не забирає з пошти, і вони повертаються їй назад", - стверджує Кобзєв.

"Дивлячись на кричущу і дуже дивну ситуацію навколо здоров'я Навального, з нападами, ознак яких ніколи не було, ми не виключаємо, що його просто "притравлюють", – додав адвокат.

Адвокат повідомив, що захисники політика вимагатимуть проведення токсикологічних та радіологічних досліджень.

Нагадаємо

Німецькі експерти з'ясували, що у 2020 році Навального було отруєно в рф нервово-паралітичною речовиною групи "Новичок".

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