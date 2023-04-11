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Ночью Навальному вызвали в колонию "скорую"

Ночью Навальному вызвали в колонию "скорую"

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. В ночь с пятницы на субботу Алексею Навальному вызвали "скорую" в колонию. Об этом пишет русская служба BBC со ссылкой на адвоката заключенного политика Вадима Кобзева, передает УНН.

Детали

Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что политику в ночь с пятницы на субботу в камеру вызвали "скорую" из-за болезни желудка, вновь обострившейся во время пребывания в штрафном изоляторе.

На своей странице в Twitter Кобзев написал: "Неизвестной болезни, от которой его никто не лечит".

Дополнение

Ранее Навальный передал сообщение, которое было опубликовано в его соцсетях о том, что в пятницу, 7 апреля, у него истек очередной 15-дневный срок пребывания в ШИЗО, а в понедельник, 10 апреля, его снова отправили туда на 15 суток.

"По данным его медкарты, за эти 15 суток он потерял 8 кг веса. Бандероли с лекарствами, которые отправляет ему его мать, колония совершенно нагло не забирает с почты, и они возвращаются ей обратно", - утверждает Кобзев.

"Глядя на вопиющую и очень странную ситуацию вокруг здоровья Навального, с приступами, признаков которых никогда не было, мы не исключаем, что его просто "притравливают", – добавил адвокат.

Адвокат сообщил, что защитники политика будут требовать проведения токсикологических и радиологических исследований.

Напомним

Немецкие эксперты выяснили, что в 2020 году Навальный был отравлен в рф нервно-паралитическим веществом группы "Новичок".

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