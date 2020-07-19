Вночі на пляжі Одеси розбилась 12-річна дитина

"Близько третьої години ночі на одному з пляжів міста 12-річний хлопчик, зірвавшись з обриву, впав на каміння та від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. За попередніми даними, неповнолітній був на пляжі зі своїм другом. Дітей без супроводу дорослих побачив охоронець одного з закладів. Чоловік почав викликати поліцію, а хлопчик, почувши це, кинувся тікати, не розрахував відстань і впав з обриву", - повідомили поліцейські.

Зазначається, що наразі працівники Шевченківського відділення поліції встановлюють обставини трагедії.

Подію кваліфіковано за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у місті Запоріжжя на пляжі на 6-річного хлопчика впав металевий пляжний грибок.