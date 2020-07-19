Ночью на пляже Одессы разбился 12-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Одесские полицейские расследуют факт гибели на городском пляже 12-летнего мальчика, который сорвался с обрыва. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.
"Около трех часов ночи на одном из пляжей города 12-летний мальчик, сорвавшись с обрыва упал на камни и от полученных телесных повреждений скончался на месте. По предварительным данным, несовершеннолетний был на пляже со своим другом. Детей без сопровождения взрослых увидел охранник одного с заведений. Мужчина начал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, бросился бежать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва", - сообщили полицейские.
Отмечается, что в настоящее время сотрудники Шевченковского отделения полиции устанавливают обстоятельства трагедии.
Событие квалифицировано по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в городе Запорожье на пляже на 6-летнего мальчика упал металлический пляжный грибок.