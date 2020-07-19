Ночью на пляже Одессы разбился 12-летний ребенок

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 6862 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 19774 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105077 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114448 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119100 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 154324 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117810 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144264 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104647 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102897 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью на пляже Одессы разбился 12-летний ребенок

Ночью на пляже Одессы разбился 12-летний ребенок

Киев  •  УНН

 • 21936 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Одесские полицейские расследуют факт гибели на городском пляже 12-летнего мальчика, который сорвался с обрыва. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.

"Около трех часов ночи на одном из пляжей города 12-летний мальчик, сорвавшись с обрыва упал на камни и от полученных телесных повреждений скончался на месте. По предварительным данным, несовершеннолетний был на пляже со своим другом. Детей без сопровождения взрослых увидел охранник одного с заведений. Мужчина начал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, бросился бежать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва", - сообщили полицейские.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники Шевченковского отделения полиции устанавливают обстоятельства трагедии.

Событие квалифицировано по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в городе Запорожье на пляже на 6-летнего мальчика упал металлический пляжный грибок.

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