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На пляжі у Запоріжжі на 6-річну дитину впав металевий грибок

На пляжі у Запоріжжі на 6-річну дитину впав металевий грибок

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У місті Запоріжжя вчора, 16 липня, на пляжі на 6-річного хлопчика впав металевий пляжний грибок. Дитину госпіталізували. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КП медицини катастроф Запорізької облради.

“У місті Запоріжжя на пляжі на дитину 6 років впав металевий пляжний грибок. На місці події працювала 1 бригада дитячої реанімації. Хлопчик отримав закриту травму черевної порожнини, правого плеча та був госпіталізований”, — йдеться у повідомленні.

У відділі комунікації поліції Запорізької області при цьому додали, що інцидент стався 16 липня.

"О 18:16 до Вознесенівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставили 6-річного хлопчика з тілесними ушкодженнями. У медичному закладі лікарі діагностували у дитини подряпини живота та передпліччя", - вказали у поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції та співробітники ювенальної превенції.

"Мати хлопчика пояснила, що під час гри на Центральному міському (Жданівському) пляжі інша дитина залізла на металевий грибок, який під вагою почав нахилятися та зламався в основі кріплення. Під час падіння металеве обладнання зачепило її сина, спричинивши травми", - додали у поліції.

Слідчими Вознесенівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України стосовно одного з комунальних підприємств міста.

Нагадаємо, у Житомирі на провулку Комунальному внаслідок ДТП, яка сталося 16 липня, під колесами вантажівки загинув 5-річний хлопчик.

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