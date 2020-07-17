На пляже в Запорожье на 6-летнего ребенка упал металлический грибок
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В городе Запорожье вчера, 16 июля, на пляже на 6-летнего мальчика упал металлический пляжный грибок. Ребенка госпитализировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП медицины катастроф Запорожского облсовета.
"В городе Запорожье на пляже на ребенка 6 лет упал металлический пляжный грибок. На месте происшествия работала 1 бригада детской реанимации. Мальчик получил закрытую травму брюшной полости, правого плеча и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
В отделе коммуникации полиции Запорожской области при этом добавили, что инцидент произошел 16 июля.
"В 18:16 в Вознесеновское отделениеполиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили 6-летнего мальчика с телесными повреждениями. В медицинском учреждении врачи диагностировали у ребенка царапины живота и предплечья", - указали в полиции.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции и сотрудники ювенальной превенции.
"Мать мальчика пояснила, что во время игры на Центральном городском (Ждановском) пляже другой ребенок залез на металлический грибок, который под тяжестью начал наклоняться и сломался в основе крепления. При падении металлическое сооружение задело ее сына, нанеся травмы", - добавили в полиции.
Следователями Вознесеновского отделения полиции открыто уголовное производство по ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины в отношении одного из коммунальных предприятий города.
Напомним, в Житомире в переулке Коммунальном результате ДТП, которое произошло 16 июля, под колесами грузовика погиб 5-летний мальчик.