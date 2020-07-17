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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 52210 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103224 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 108158 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111422 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 132651 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102317 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102622 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104539 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102087 просмотра

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На пляже в Запорожье на 6-летнего ребенка упал металлический грибок

На пляже в Запорожье на 6-летнего ребенка упал металлический грибок

Киев  •  УНН

 • 21376 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В городе Запорожье вчера, 16 июля, на пляже на 6-летнего мальчика упал металлический пляжный грибок. Ребенка госпитализировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП медицины катастроф Запорожского облсовета.

"В городе Запорожье на пляже на ребенка 6 лет упал металлический пляжный грибок. На месте происшествия работала 1 бригада детской реанимации. Мальчик получил закрытую травму брюшной полости, правого плеча и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

В отделе коммуникации полиции Запорожской области при этом добавили, что инцидент произошел 16 июля.

"В 18:16 в Вознесеновское отделениеполиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили 6-летнего мальчика с телесными повреждениями. В медицинском учреждении врачи диагностировали у ребенка царапины живота и предплечья", - указали в полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отделения полиции и сотрудники ювенальной превенции.

"Мать мальчика пояснила, что во время игры на Центральном городском (Ждановском) пляже другой ребенок залез на металлический грибок, который под тяжестью начал наклоняться и сломался в основе крепления. При падении металлическое сооружение задело ее сына, нанеся травмы", - добавили в полиции.

Следователями Вознесеновского отделения полиции открыто уголовное производство по ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины в отношении одного из коммунальных предприятий города.

Напомним, в Житомире в переулке Коммунальном результате ДТП, которое произошло 16 июля, под колесами грузовика погиб 5-летний мальчик.

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