Вночі на Луганщині бойовики обстрілювали помешкання мирних жителів – штаб АТО

“Протягом останніх трьох діб противник здійснював провокаційні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Калиново-Попасна та Новозванівка. При цьому вогонь вівся не лише по українським військовим, а й по населеним пунктам, які знаходяться під тимчасовим контролем російсько-окупаційних військ. Зазначене здійснювалось з метою звинувачення української сторони в обстрілах мирного населення.Черговою такою провокацією стали обстріли противником у ніч на 14 січня житлових помешкань у місті Ірміно, що становило загрозу життю та здоров’ю мирних громадян. Інформація про зазначене була своєчасно надана до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації розмежування сторін”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня на Донеччині було виявлено труп дівчини з осколковими пораненнями.