Ночью в Луганской области боевики обстреливали квартиру мирных жителей - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В ночь на 14 января в городе Ирмино Луганской области боевики вели обстрелы населенных пунктов и жилых помещений мирных жителей, которые находятся под контролем российско-оккупационных войск. Огонь осуществлялся с целью обвинения украинской стороны в обстрелах мирного населения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаб АТО в Facebook.
"В течение последних трех суток противник осуществлял провокационные обстрелы позиций наших войск вблизи населенных пунктов Калиново-Попасная и Новозвановка. При этом огонь велся не только по украинским военным, но и по населенным пунктам, которые находятся под временным контролем российско-оккупационных войск. Указанное осуществлялось с целью обвинения украинской стороны в обстрелах мирного населения. Очередной такой провокацией стали обстрелы противником в ночь на 14 января жилых помещений в городе Ирмино, что представляло угрозу жизни и здоровью мирных граждан. Информация об указанном была своевременно предоставлена в Общий центр по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации разграничения сторон", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 января в Донецкой области был обнаружен труп девушки с осколочными ранениями.