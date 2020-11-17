Вночі частина столичного Печерська залишиться без води

"У зв’язку із плановими ремонтними роботами з 21:00 17 листопада до 08:00 18 листопада в Печерському районі тимчасово буде відсутнє водопостачання", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що зокрема, водопостачання буде відсутнє за адресами:

- вулиця Мазепи, №№ 4/6, 6, 6-Б, 6-В, 6-Г, 10, 10-А, 12;

- провулок Інженерний, №№ 4-В, 4-Б.

Нагадаємо, з 17 листопада у тимчасово окупованому Сімферополі так звана "влада" скоротила подачу води до чотирьох годин на добу.