Ночью часть столичного Печерска останется без воды

"В связи с плановыми ремонтными работами с 21:00 17 ноября до 08:00 18 ноября в Печерском районе будет временно отсутствовать водоснабжение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

- улица Мазепы, №№ 4/6, 6, 6-Б, 6-В, 6-Г, 10, 10-А, 12;

- переулок Инженерный, №№ 4-В, 4-Б.

Напомним, с 17 ноября во временно оккупированном Симферополе так называемая "власть" сократила подачу воды до четырех часов в сутки.