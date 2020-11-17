Ночью часть столичного Печерска останется без воды

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 39690 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 61964 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 111664 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 97735 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 116344 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 93805 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100186 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103269 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101693 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101404 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. С вечера 17 ноября до утра 18 ноября несколько улиц Печерского района Киева останутся без воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В связи с плановыми ремонтными работами с 21:00 17 ноября до 08:00 18 ноября в Печерском районе будет временно отсутствовать водоснабжение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

- улица Мазепы, №№ 4/6, 6, 6-Б, 6-В, 6-Г, 10, 10-А, 12;

- переулок Инженерный, №№ 4-В, 4-Б.

Напомним, с 17 ноября во временно оккупированном Симферополе так называемая "власть" сократила подачу воды до четырех часов в сутки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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