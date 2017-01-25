Внаслідок зіткнення трьох автівок на Донеччині загинула людина

“ДТП на автодорозі „Слов’янськ-Ізюм“, район повороту на с. Хрестище. Автомобіль „Краз“ їхав замикаючим в колоні, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома легковиками „Ауді“ і „Ланос“. В результаті зіткнення „Краз“ та „Ланос“ вилетіли в кювет. Водій „Ауді“ від отриманих травм помер в лікарні. Водій „Ланоса“ отримав легкі тілесні ушкодження. Наразі рух йде по одній смузі. Інші дані уточнюємо”, — написав В.Аброськін.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, троє людей загинули у ДТП на Київщині.