Внаслідок зіткнення трьох автівок на Донеччині загинула людина
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 25 січня. УНН. На Донеччині сталась ДТП за участю вантажівки і двох легковиків. Один водій загинув у лікарні, ще один травмований. Рух частково заблокований. Про це написав начальник ГУНП Донецької області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
“ДТП на автодорозі „Слов’янськ-Ізюм“, район повороту на с. Хрестище. Автомобіль „Краз“ їхав замикаючим в колоні, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома легковиками „Ауді“ і „Ланос“. В результаті зіткнення „Краз“ та „Ланос“ вилетіли в кювет. Водій „Ауді“ від отриманих травм помер в лікарні. Водій „Ланоса“ отримав легкі тілесні ушкодження. Наразі рух йде по одній смузі. Інші дані уточнюємо”, — написав В.Аброськін.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, троє людей загинули у ДТП на Київщині.