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В результате столкновения трех автомобилей в Донецкой области погиб человек

В результате столкновения трех автомобилей в Донецкой области погиб человек

Киев • УНН

 • 7786 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 25 января. УНН. В Донецкой области произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Один водитель погиб в больнице, еще один травмирован. Движение частично заблокировано. Об этом написал начальник ГУНП Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"ДТП на автодороге "Славянск-Изюм", район поворота на с. Крестище. Автомобиль "КрАЗ" ехал замыкающим в колонне, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками "Ауди" и "Ланос". В результате столкновения "КрАЗ" и "Ланос" вылетел в кювет. Водитель "Ауди" от полученных травм скончался в больнице. Водитель "Ланоса" получил легкие телесные повреждения. Сейчас движение идет по одной полосе. Другие данные уточняем", - написал В.Аброськин.

Напомним, как сообщал УНН, три человека погибли в ДТП в Киевской области.

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