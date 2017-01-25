В результате столкновения трех автомобилей в Донецкой области погиб человек

"ДТП на автодороге "Славянск-Изюм", район поворота на с. Крестище. Автомобиль "КрАЗ" ехал замыкающим в колонне, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками "Ауди" и "Ланос". В результате столкновения "КрАЗ" и "Ланос" вылетел в кювет. Водитель "Ауди" от полученных травм скончался в больнице. Водитель "Ланоса" получил легкие телесные повреждения. Сейчас движение идет по одной полосе. Другие данные уточняем", - написал В.Аброськин.

Напомним, как сообщал УНН, три человека погибли в ДТП в Киевской области.