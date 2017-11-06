Внаслідок зіткнення двох маршруток у Львові постраждало 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні о 14:06 на вулиці Мазепи у Львові зіткнулись два маршрутних таксі. Внаслідок ДТП постраждали 5 осіб. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради, передає УНН.
“Інцидент трапився у Львові на вул. Мазепи, 23. Зіткнулись маршрутні таксі № 37 та № 31. Внаслідок ДТП постраждали 5 пасажирів”, — йдеться у повідомленні.
П’ятеро пасажирів отримали забійні травми. Постраждалих госпіталізували до лікарні швидкої допомоги у Львові.
Причини та обставини ДТП наразі з’ясовуються.
Нагадаємо, 5 листопада внаслідок ДТП на Закарпатті шестеро осіб опинилися у лікарні.