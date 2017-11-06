В результате столкновения двух маршруток во Львове пострадали 5 человек

“Инцидент произошел во Львове на ул. Мазепы, 23. Столкнулись маршрутные такси № 37 и № 31. В результате ДТП пострадали 5 пассажиров”, — говорится в сообщении.

Пятеро пассажиров получили ушибовые травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу скорой помощи во Львове.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, 5 ноября в результате ДТП на Закарпатье шесть человек оказались в больнице.