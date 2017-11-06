В результате столкновения двух маршруток во Львове пострадали 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня в 14:06 на улице Мазепы во Львове столкнулись два маршрутных такси. В результате ДТП пострадали 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, передает УНН.
“Инцидент произошел во Львове на ул. Мазепы, 23. Столкнулись маршрутные такси № 37 и № 31. В результате ДТП пострадали 5 пассажиров”, — говорится в сообщении.
Пятеро пассажиров получили ушибовые травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу скорой помощи во Львове.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, 5 ноября в результате ДТП на Закарпатье шесть человек оказались в больнице.