Внаслідок землетрусу в Ірані загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Потужний землетрус магнітудою 6,1 стався в північно-східній частині Ірану поблизу Мешхеду в середу, загинули щонайменше дві людини, передає УНН з посиланням на The Associated Press.
Зазначається, що 11 осіб отримали поранення. Також повідомляється, що стаціонарні телефонні лінії були зруйновані в результаті землетрусу.
Також зазначається, що землетрус пошкодив щонайменше чотири села поруч з епіцентром.
Як повідомляв УНН, землетрус магнітудою 5,3 стався на північному сході Японії біля узбережжя префектури Фукусіма.
Нагадаємо, наприкінці березня сильний землетрус на індонезійському курортному острові Балі в середу змусив людей панікувати і вибігти з будівель.