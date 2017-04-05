В результате землетрясения в Иране погибли два человека

Отмечается, что 11 человек получили ранения. Также сообщается, что стационарные телефонные линии были разрушены в результате землетрясения.

Также отмечается, что землетрясение повредило по меньшей мере четыре деревни рядом с эпицентром.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-востоке Японии у побережья префектуры Фукусима.

Напомним, в конце марта сильное землетрясение на индонезийском курортном острове Бали в среду заставил людей паниковать и выбежать из зданий.