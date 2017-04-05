В результате землетрясения в Иране погибли два человека

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Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 25617 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100790 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116228 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174937 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128145 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123745 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116485 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106421 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107465 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103883 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В результате землетрясения в Иране погибли два человека

В результате землетрясения в Иране погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 10898 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в северо-восточной части Ирана вблизи Мешхеду в среду, погибли по меньшей мере два человека, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Отмечается, что 11 человек получили ранения. Также сообщается, что стационарные телефонные линии были разрушены в результате землетрясения.

Также отмечается, что землетрясение повредило по меньшей мере четыре деревни рядом с эпицентром.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-востоке Японии у побережья префектуры Фукусима.

Напомним, в конце марта сильное землетрясение на индонезийском курортном острове Бали в среду заставил людей паниковать и выбежать из зданий.

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