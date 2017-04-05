В результате землетрясения в Иране погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в северо-восточной части Ирана вблизи Мешхеду в среду, погибли по меньшей мере два человека, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.
Отмечается, что 11 человек получили ранения. Также сообщается, что стационарные телефонные линии были разрушены в результате землетрясения.
Также отмечается, что землетрясение повредило по меньшей мере четыре деревни рядом с эпицентром.
Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-востоке Японии у побережья префектуры Фукусима.
Напомним, в конце марта сильное землетрясение на индонезийском курортном острове Бали в среду заставил людей паниковать и выбежать из зданий.