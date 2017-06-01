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Внаслідок заборони російських соцмереж потерпає економіка РФ - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Внаслідок заборони в Україні російських соціальних мереж потерпає економіка РФ. Про це журналістам заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.

Внаслідок заборони російських соцмереж потерпає економіка РФ - СБУ

“Внаслідок цих дій (заборони російських соцмереж в Україні — ред.) навіть російська економіка потерпає, російський бізнес поніс значні збитки”, — сказав В.Грицак.

За його словами, краще нехай західний бізнес отримує прибутки.

“Цим граються російські провайдери, російські ресурси, вони підказують шляхи, як можна обійти заборону, як можна все таки відвідати ці улюблені деким сайти, які, на жаль, пропагують не те, що близьке до нашого серця”, — сказав В.Грицак, коментуючи запитання про те, як виконується заборона.

Він зазначив, що в російських соцмережах спецслужби РФ збирають персональні дані громадян.

Як повідомляв раніше УНН, рішення РНБО щодо заборони російських Інтернет-ресурсів прийнято виключно у рамках національної безпеки.

Нагадаємо, Президент ввів санкції проти “ВКонтакті”, “Мейл.ру” і низки російських телеканалів.

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