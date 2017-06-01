Вследствие запрета российских соцсетей страдает экономика РФ - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Вследствие запрета в Украине российских социальных сетей страдает экономика РФ. Об этом журналистам заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"В результате этих действий (запрета российских соцсетей в Украине - ред.) даже российская экономика страдает, российский бизнес понес значительные убытки", - сказал В.Грицак.
По его словам, лучше пусть западный бизнес получает прибыль.
"Этим играют российские провайдеры, российские ресурсы, они подсказывают пути, как можно обойти запрет, как можно все таки посетить эти любимые некоторыми сайты, которые, к сожалению, пропагандируют не то, что близко к нашему сердцу", - сказал В.Грицак, комментируя вопрос о том, как выполняется запрет.
Он отметил, что в российских соцсетях спецслужбы РФ собирают персональные данные граждан.
Как сообщал ранее УНН, решение СНБО о запрете российских Интернет-ресурсов принято исключительно в рамках национальной безопасности.
Напомним, Президент ввел санкции против "ВКонтакте", "Мэйл.ру" и ряда российских телеканалов.