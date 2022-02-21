Внаслідок ворожого обстрілу Щастя вибухнула АЗС - радник голови МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу селища Щастя на Луганщині вибухнула АЗС. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у понеділок, 21 лютого, пише УНН.
Цитата:
"Внаслідок обстрілу бойовиками з окупованої території смт Щастя спалахнула і вибухнула АЗС", - написав Геращенко у Telegram, оприлюднивши фото.
Доповнення
За даними штабу ООС, 21 лютого станом на 12 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксоване 21 порушення режиму припинення вогню. З них 20 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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