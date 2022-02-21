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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 24291 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Внаслідок ворожого обстрілу Щастя вибухнула АЗС - радник голови МВС

Внаслідок ворожого обстрілу Щастя вибухнула АЗС - радник голови МВС

Київ • УНН

 • 161410 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу селища Щастя на Луганщині вибухнула АЗС. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у понеділок, 21 лютого, пише УНН.

Цитата:

"Внаслідок обстрілу бойовиками з окупованої території смт Щастя спалахнула і вибухнула АЗС", - написав Геращенко у Telegram, оприлюднивши фото.

Доповнення

За даними штабу ООС, 21 лютого станом на 12 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксоване 21 порушення режиму припинення вогню. З них 20 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Ситуація на Донбасі різко загострилася 17 лютого - за повідомленнями, таких обстрілів не було вже кілька років.

Українські Національні Новини

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