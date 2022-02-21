В результате вражеского обстрела Счастья взорвалась АЗС - советник главы МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В результате вражеского обстрела поселка Счастье в Луганской области взорвалась АЗС. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в понедельник, 21 февраля, пишетУНН.
Цитата:
"В результате обстрела боевиками с оккупированых территории пгт Щастье загорелась и взорвалась АЗС", - написал Геращенко в Telegram, обнародовав фото.
Дополнение
По данным штаба ООС, 21 февраля по состоянию на 12 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня. Из них 20 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля - по сообщениям, таких обстрелов не было уже несколько лет.