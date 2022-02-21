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15 марта, 19:03 • 100156 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128703 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115952 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110127 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100833 просмотра

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15 марта, 11:23 • 97505 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85110 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате вражеского обстрела Счастья взорвалась АЗС - советник главы МВД

В результате вражеского обстрела Счастья взорвалась АЗС - советник главы МВД

Киев • УНН

 • 161408 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В результате вражеского обстрела поселка Счастье в Луганской области взорвалась АЗС. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в понедельник, 21 февраля, пишетУНН.

Цитата:

"В результате обстрела боевиками с оккупированых территории пгт Щастье загорелась и взорвалась АЗС", - написал Геращенко в Telegram, обнародовав фото.

Дополнение

По данным штаба ООС, 21 февраля по состоянию на 12 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня. Из них 20 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Ситуация на Донбассе резко обострилась 17 февраля - по сообщениям, таких обстрелов не было уже несколько лет.

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