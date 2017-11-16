Внаслідок вибуху в Кабулі загинуло 18 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Щонайменше 18 людей загинуло в результаті вибуху, який здійснив терорист-смертник під час політичного зібрання в столиці Афганістану в четвер, передає УНН з посиланням на CGTN.
Представник міністерства внутрішніх справ Наджіб Дансіш зазначив, що нападник підірвав себе біля входу в залу, де відбувалось зібрання місцевих політиків. За його словами, частиною жертв стали правоохоронці.
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Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угрупування “Ісламська Держава”, за інформацією її агентства Aamaq.
Нагадаємо, у місті Майдугурі на північному сході Нігерії щонайменше 18 людей загинули і 29 постраждали в результаті вибухів викликаних терористами-смертниками