В результате взрыва в Кабуле погибли 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва, который совершил террорист-смертник во время политического собрания в столице Афганистана в четверг, передает УНН со ссылкой на CGTN.
Представитель министерства внутренних дел Наджиб Дансиш отметил, что нападающий взорвал себя у входа в зал, где происходило собрание местных политиков. По его словам, частью жертв стали правоохранители.
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Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство", по информации ее агентства Aamaq.
Напомним, в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии не менее 18 человек погибли и 29 пострадали в результате взрывов вызванных террористами-смертниками.