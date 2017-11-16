В результате взрыва в Кабуле погибли 18 человек

Представитель министерства внутренних дел Наджиб Дансиш отметил, что нападающий взорвал себя у входа в зал, где происходило собрание местных политиков. По его словам, частью жертв стали правоохранители.

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Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство", по информации ее агентства Aamaq.

Напомним, в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии не менее 18 человек погибли и 29 пострадали в результате взрывов вызванных террористами-смертниками.