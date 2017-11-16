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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 23825 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 75369 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 78447 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 96150 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 98026 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 74086 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101404 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101234 просмотра

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В результате взрыва в Кабуле погибли 18 человек

В результате взрыва в Кабуле погибли 18 человек

Киев  •  УНН

 • 7638 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва, который совершил террорист-смертник во время политического собрания в столице Афганистана в четверг, передает УНН со ссылкой на CGTN.

Представитель министерства внутренних дел Наджиб Дансиш отметил, что нападающий взорвал себя у входа в зал, где происходило собрание местных политиков. По его словам, частью жертв стали правоохранители.

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Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство", по информации ее агентства Aamaq.

Напомним, в городе Майдугури на северо-востоке Нигерии не менее 18 человек погибли и 29 пострадали в результате взрывов вызванных террористами-смертниками.

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