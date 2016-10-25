Внаслідок вибуху в Антальї поранено 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Внаслідок вибуху поряд з будівлею торговельно-промислової палати у турецькій Антальї постраждали 10 людей. Про це з посиланням на дані офісу губернатора Антальї повідомляє CNN Turk, передає УНН.
“Офіс губернатора Антальї оголосив, що 10 осіб отримали поранення в результаті вибуху”, — йдеться у повідомленні.
Вибух стався на парковці біля будівлі ТПП.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 14 жовтня у турецькому туристичному місті Анталья стався вибух
Мер міста Мендерес Тюрель зазначив, що ще рано говорити, чи було це терактом.
Нагадаємо, 25 жовтня зранку у турецькій Антальї стався вибух.