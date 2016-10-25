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15 марта, 19:03 • 116748 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171725 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141317 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133557 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114452 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106421 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102132 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В результате взрыва в Анталье получили ранения 10 человек

В результате взрыва в Анталье получили ранения 10 человек

Киев • УНН

 • 8428 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В результате взрыва рядом со зданием торгово-промышленной палаты в турецкой Анталье пострадали 10 человек. Об этом со ссылкой на данные офиса губернатора Антальи сообщает CNN Turk, передает УНН.

"Офис губернатора Антальи объявил, что 10 человек получили ранения в результате взрыва", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел на парковке у здания ТПП.

Мэр города Мендерес Тюрель отметил, что еще рано говорить, было ли это терактом.

Напомним, 25 октября утром в турецкой Анталье произошел взрыв.

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