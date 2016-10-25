В результате взрыва в Анталье получили ранения 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В результате взрыва рядом со зданием торгово-промышленной палаты в турецкой Анталье пострадали 10 человек. Об этом со ссылкой на данные офиса губернатора Антальи сообщает CNN Turk, передает УНН.
"Офис губернатора Антальи объявил, что 10 человек получили ранения в результате взрыва", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел на парковке у здания ТПП.
Мэр города Мендерес Тюрель отметил, что еще рано говорить, было ли это терактом.
Напомним, 25 октября утром в турецкой Анталье произошел взрыв.