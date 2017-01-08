Внаслідок вибуху на ринку в Багдаді загинуло 12 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У Багдаді вибухнув автомобіль на ринку, загинуло щонайменше 12 людей. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Автомобіль вибухнув у східній частині Багдада, шиїтському районі, на овочевому ринку, внаслідок чого загинуло щонайменше 12 людей і ще близько 50 отримали поранення.
Поки за вибух не взяла відповідальності жодна з організацій.
Як повідомляв УНН, 6 січня внаслідок двох окремих вибухів у столиці Іраку Багдаді загинули не менш ніж 14 людей і ще багато було поранено.