В результате взрыва на рынке в Багдаде погибли 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Багдаде взорвался автомобиль на рынке, погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Автомобиль взорвался в восточной части Багдада, шиитском районе, на овощном рынке, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек и еще около 50 получили ранения.
Пока за взрыв не взяла ответственности ни одна из организаций.
Как сообщал УНН, 6 января в результате двух отдельных взрывов в столице Ирака Багдаде погибли не менее 14 человек и еще много было ранено.