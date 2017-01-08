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В результате взрыва на рынке в Багдаде погибли 12 человек

В результате взрыва на рынке в Багдаде погибли 12 человек

Киев • УНН

 • 9247 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Багдаде взорвался автомобиль на рынке, погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Автомобиль взорвался в восточной части Багдада, шиитском районе, на овощном рынке, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек и еще около 50 получили ранения.

Пока за взрыв не взяла ответственности ни одна из организаций.

Как сообщал УНН, 6 января в результате двух отдельных взрывов в столице Ирака Багдаде погибли не менее 14 человек и еще много было ранено.

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