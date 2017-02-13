Внаслідок вибуху гранати в кафе поблизу Рівного госпіталізували 2 людей

Там зауважили, що двох осіб госпіталізували. Один відвідувач кафе перебуває в реанімації.

За попередніми даними, гранату близько 21:00 в приміщенні кинув колишній учасник АТО. Причини вчинку чоловіка ще з'ясовують слідчі.

Нагадаємо, вибух пролунав 12 лютого у Львові на вул.Городоцька, 173. Чоловік підірвав гранату на подвір'ї.