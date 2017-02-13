Внаслідок вибуху гранати в кафе поблизу Рівного госпіталізували 2 людей
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 13 лютого. УНН. Шестеро осіб постраждало внаслідок вибуху гранати в кафе селища Квасилів неподалік обласного центру. Про це кореспонденту УНН повідомили в відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Там зауважили, що двох осіб госпіталізували. Один відвідувач кафе перебуває в реанімації.
За попередніми даними, гранату близько 21:00 в приміщенні кинув колишній учасник АТО. Причини вчинку чоловіка ще з'ясовують слідчі.
Нагадаємо, вибух пролунав 12 лютого у Львові на вул.Городоцька, 173. Чоловік підірвав гранату на подвір'ї.