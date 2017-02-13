В результате взрыва гранаты в кафе возле Ровно госпитализировали 2 человек
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 13 февраля. УНН. Шесть человек пострадали в результате взрыва гранаты в кафе поселка Квасилов недалеко от областного центра. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Там отметили, что двух человек госпитализировали. Один посетитель кафе находится в реанимации.
По предварительным данным, гранату около 21:00 в помещении бросил бывший участник АТО. Причины поступка мужчины еще выясняют следователи.
Напомним, взрыв прогремел 12 февраля во Львове на вул.Городоцкой, 173. Мужчина взорвал гранату во дворе .