В результате взрыва гранаты в кафе возле Ровно госпитализировали 2 человек

Там отметили, что двух человек госпитализировали. Один посетитель кафе находится в реанимации.

По предварительным данным, гранату около 21:00 в помещении бросил бывший участник АТО. Причины поступка мужчины еще выясняют следователи.

Напомним, взрыв прогремел 12 февраля во Львове на вул.Городоцкой, 173. Мужчина взорвал гранату во дворе .