Внаслідок вибуху гранати у Вугледарі загинув 12-річний хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Минулого тижня у Вугледарі 12-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху грfнати. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Сторони мають звести до мінімуму ризики, на які наражаються малолітні. Минулого тижня граната забрала життя 12-річного хлопчика, у підконтрольному урядові Вугледарі”, — повідомив А.Хуг.
Також він повідомив, що внаслідок обстрілів по обидва боки лінії зіткнення поранення отримали 8 цивільних осіб.
“Минулого тижня ми підтвердили інформацію про 8 цивільних осіб, які отримали поранення під час обстрілів по обидва боки лінії зіткнення. 9 березня у підконтрольному урядові Покровську (колишній Красноармійськ) наші спостерігачі зустрілися з чоловіком, який отримав осколкове поранення голови біля свого дому”, — зазначив А.Хуг.
Як повідомляв УНН, Україна наполягає на розширенні СММ ОБСЄ на Донбасі.