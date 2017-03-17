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Внаслідок вибуху гранати у Вугледарі загинув 12-річний хлопець

Внаслідок вибуху гранати у Вугледарі загинув 12-річний хлопець

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Минулого тижня у Вугледарі 12-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху грfнати. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

“Сторони мають звести до мінімуму ризики, на які наражаються малолітні. Минулого тижня граната забрала життя 12-річного хлопчика, у підконтрольному урядові Вугледарі”, — повідомив А.Хуг.

Також він повідомив, що внаслідок обстрілів по обидва боки лінії зіткнення поранення отримали 8 цивільних осіб.

“Минулого тижня ми підтвердили інформацію про 8 цивільних осіб, які отримали поранення під час  обстрілів по обидва боки лінії зіткнення. 9 березня у підконтрольному урядові Покровську (колишній Красноармійськ) наші спостерігачі зустрілися з чоловіком, який отримав осколкове поранення голови біля свого дому”, — зазначив А.Хуг.

Як повідомляв УНН, Україна наполягає на розширенні СММ ОБСЄ на Донбасі.

Українські Національні Новини

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