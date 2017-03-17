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В результате взрыва гранаты в Угледаре погиб 12-летний парень

В результате взрыва гранаты в Угледаре погиб 12-летний парень

Киев • УНН

 • 8578 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. На прошлой неделе в Угледаре 12-летний мальчик погиб в результате взрыва гранаты. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"Стороны должны свести к минимуму риски, с которыми сталкиваются малолетние. На прошлой неделе граната унесла жизнь 12-летнего мальчика, в подконтрольном правительству Угледаре", - сообщил А.Хуг.

Также он сообщил, что в результате обстрелов с обеих сторон линии столкновения ранения получили 8 гражданских лиц.

"На прошлой неделе мы подтвердили информацию о 8 гражданских лицах, получивших ранения во время обстрелов с обеих сторон линии толкновения. 9 марта в подконтрольном правительству Покровске (бывший Красноармейск) наши наблюдатели встретились с человеком, который получил осколочное ранение головы у своего дома", - отметил А.Хуг.

Как сообщал УНН, Украина настаивает на расширении СММ ОБСЕ на Донбассе.

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