Внаслідок вибуху гранати у Харкові загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Харкові внаслідок вибуху гранати загинув чоловіка та ще одна людина з численними травмами потрапила до лікарні. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Так, інформація про подію, яка сталася у житловому будинку на вулиці Фейєрбаха, надійшла до Московського відділу поліції 17 січня близько 00-00. На місці події правоохоронці з’ясували, що мешканець квартири разом зі своїм товаришем розпивали алкогольні напої. Під час застілля гість побачив в руках друга гранату та, намагаючись її забрати, висмикнув чеку. В результаті стався вибух.
Мешканець квартири, 39-річний чоловік, загинув на місці. Його товариш був доставлений до лікарні з численними осколковими пораненнями.
Під час огляду квартири правоохороцні виявили 50 грамів димного пороху та близько 20 набоїв. Попередньо встановлено, що обидва чоловіки не були військовослужбовцями. Зараз з’ясовується, з якою метою у квартирі зберігалися боєприпаси.
Слідчим відкриті кримінальні провадження за статтями 115 (умисне вбивство) та 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Обставини події встановлюються.