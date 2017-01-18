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В результате взрыва гранаты в Харькове погиб человек

В результате взрыва гранаты в Харькове погиб человек

Киев • УНН

 • 5011 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Харькове в результате взрыва гранаты погиб мужчина и еще один человек с многочисленными травмами попал в больницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Так, информация о событии, которое произошло в жилом доме на улице Фейербаха, поступила в Московский отдел полиции 17 января около 00-00. На месте происшествия правоохранители выяснили, что житель квартиры вместе со своим товарищем распивали алкогольные напитки. Во время застолья гость увидел в руках друга гранату и, пытаясь ее забрать, выдернул чеку. В результате произошел взрыв.

Житель квартиры, 39-летний мужчина, погиб на месте. Его товарищ был доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили 50 граммов дымного пороха и около 20 патронов. Предварительно установлено, что оба мужчины не были военнослужащими. Сейчас выясняется, с какой целью в квартире хранились боеприпасы.

Следователем открыты уголовные производства по статьям 115 (умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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